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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Путин назвал русских и украинцев одним народом, оказавшимся в разных государствах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что русские и украинцы по сути являются одним народом, и частично согласился с мнением о том, что происходящее сейчас на Украине можно назвать гражданской войной.

"То, что в основе своей русские и украинцы один народ - это исторический факт", - сказал он, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного форума "Валдай".

Отвечая на вопрос, означает ли это, что сейчас можно говорить о гражданской войне, Путин сказал: "Отчасти да".

По словам президента, "мы оказались в разных государствах, к сожалению, в силу ряда причин".

Путин убежден, что "попытки раздела единого русского народа" начались в 19-м веке. "В 19-м веке это начало происходить, приобретало все больший и больший размах, поддерживалось в том числе Западом", - сказал он.

Как отметил Путин, "в части населения это культивировалось, кому-то это начинало нравиться".

"Принцип "разделяй и властвуй", ничего здесь необычного-то нет. Ну, достигли целей определенных", - подчеркнул глава государства.

"Потом это выразилось в сотрудничестве с Гитлером во время Второй мировой войны",- добавил он.

"Единственным, настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности мола бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину", - сказал Путин.

Владимир Путин Валдай
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