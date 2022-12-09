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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Российским компаниям разрешили не раскрывать финотчетность до июля 2023 года

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением продлило на полгода - до 1 июля 2023 года действие нормы, которая разрешает компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Об этом сообщает сайт правительства.

"Решение принято для снижения риска использования чувствительной информации из отчётности недружественными странами, которые вводят санкции в отношении российских компаний", - говорится в сообщении.

В конце ноября правительство также продлило до 1 июля действие нормы, позволяющей не раскрывать корпоративную информацию участникам фондового рынка.

Правительство
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