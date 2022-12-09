Загоревшаяся "Мега" в Химках не имела замечаний по технической эксплуатации зданий

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Торговый комплекс "Мега Химки", где в пятницу утром произошел пожар, проверялся в сентябре, нарушений выявлено не было, сообщили в пятницу в пресс-службе главного управления государственного строительного надзора Московской области.

"Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводили профилактический визит на объекте в сентябре 2022 года. Отклонений в правилах эксплуатации зданий не было выявлено", - приводит пресс-служба слова главы ведомства Артура Гарибяна.

Он отметил, что предыдущая плановая проверка технической эксплуатации поднадзорного объекта проводилась в мае 2017 года, в результате которой было выдано предписание с выявленными нарушениями, эти нарушения были в полном объеме устранены в августе 2018 года.

С 2020 года в РФ был введен мораторий на проведение плановых проверок юрлиц и индивидуальные предприятия, которые действовал два ковидных года. С 7 декабря 2022 года в Московской области прекращено действие регионального надзора за эксплуатацией нежилых объектов повышенного уровня ответственности в связи с установкой "умных" систем контроля.

Гипермаркет OBI в ТЦ "Мега Химки" загорелся около 6 утра и выгорел полностью. По данным МЧС, погиб один человек. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тысяч кв. метров, в 10:40 ликвидировано открытое горение. В Следственном комитете РФ сообщили, что причиной инцидента могли стать неквалифицированные сварочные работы. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).