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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Автобусы маршрута 959 проезжают ТРЦ "Мега Химки" без остановок

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Из-за того, что ТРЦ "Мега Химки" закрыт после пожара, автобусы 959 маршрута проезжают мимо одноименную остановку, сообщил Департамент транспорта Москвы.

Также временно не работают остановки "Киностар" и "Стокманн".

"Вместо Меги автобусы 959 ходят только до 12-го микрорайона Куркина", - предупредил департамент.

В "Мега Химки" 9 декабря утром произошел пожар в гипермаркете OBI. Здание выгорело полностью. Погиб охранник. По версии следствия, пожар мог начаться из-за неквалифицированных сварочных работ.

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

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Москва Химки Мега OBI Дептранс
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