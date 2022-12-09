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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

В OBI не знают, можно ли будет восстановить сгоревший магазин в Химках

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В OBI пока не знают, можно ли будет восстановить сгоревший в Химках магазин, сообщили в пресс-службе компании.

"Здание находится в собственности торгового центра ("Мега Химки" - ИФ), мы его арендовали. В настоящий момент мы не располагаем информацией о возможности полного его восстановления, этим занимаются компетентные органы", - объяснили в OBI.

В компании уточнили, что сейчас подсчитывается причиненный ущерб. Там также отметили, что все магазины компании застрахованы. Во Всероссийском союзе страховщиков примерный ущерб от пожара оценили в 20-30 млрд рублей. По мнению директора департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николая Горюнова, ущерб от пожара в ТЦ "Мега Химки" можно оценить в 2 млрд рублей.

Работников сгоревшего магазина OBI пообещала перевести на другие объекты сети. Приемка товаров для сгоревшего магазина в Химках остановлена, часть товаров вернут поставщикам, часть - перераспределят по другим гипермаркетам OBI.

Утром 9 декабря гипермаркет OBI в Химках загорелся. По версии следствия, это произошло во время сварочных работ. Магазин сгорел. Погиб один охранник.

Пожар в ТЦ "Мега Химки"

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Москва Московская область Химки МЧС Мега OBI ВСС IBC Real Estat
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