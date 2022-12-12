Минздрав Херсонской области сообщил о ранении первого вице-губернатора Булюка

Водитель чиновника погиб

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк ранен в результате подрыва автомобиля, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

"Булюк действительно пострадал. Его состояние средней тяжести, стабильное. Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел", - сказал Ильмиев и добавил, что чиновник находится в одной из больниц региона.

Как говорится на сайте администрации Херсонской области, Булюк курирует вопросы экономики, финансово-бюджетной политики, сельского хозяйства, доходов и сборов.