Замглавы Новой Каховки, убийство которого было инсценировано, намерен вернуться к работе

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Убийство заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гуры в Херсонской области оказалось инсценировкой российских правоохранительных органов, чиновник заявил, что готов вернуться к работе.

"В начале августа ко мне подошли представители правоохранительных органов и сказали, что на меня будет покушение и на мою семью. Предоставили аудиозаписи, в которой мне угрожали и говорили, что меня убьют. На сегодня я полностью нахожусь под защитой правоохранительных органов, мне ничто не угрожает... Хочу всем сказать, что я вернусь, буду работать и буду заниматься своей деятельностью дальше", - сказал Гура на видео, которое имеется в распоряжении "Интерфакса".

Он заявил, что не боится и что правоохранительные органы в Херсонской области сейчас "работают на высшем уровне" и "предотвращают все максимально".

Информация о гибели Гуры появилась 8 августа. Заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что чиновник был убит в результате покушения.

В понедельник ФСБ сообщила, что пресекла попытку украинской спецслужбы провести теракты против должностных лиц военно-гражданской администрации Херсонской области и членов правительства Крыма. Задержаны как минимум два человека.

Позднее телеканал "Россия-24" (ВГТРК) заявил, что в Крыму диверсанты "должны были убить трех республиканских министров и провести серию терактов", а "первой жертвой (...) должен был стать замначальника МВД из Новой Каховки", ФСБ пришлось инсценировать его смерть.