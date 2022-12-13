ФСБ задержала в Красноярске мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в аэропорту Красноярска мужчины, пытавшегося уехать из страны и вступить в ряды украинской армии.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Абакана Республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену", - сообщила спецслужба во вторник.

Следственным подразделением ФСБ России возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену).

По данным ФСБ, установлено, что "задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях".

В этих целях мужчина "совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем органами внутренних дел Республики Хакасия привлечен к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм)".

"При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту Красноярска", - заявили в ФСБ.

По статье о госизмене задержанному может грозить наказание до 20 лет лишения свободы.