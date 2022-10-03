ФСБ сообщила о задержании в Херсоне агента СБУ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Херсоне агента украинской спецслужбы, собиравшего информацию о российских военных и технике.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан агент Службы безопасности Украины, подозреваемый в шпионаже", - сообщила спецслужба в понедельник.

По данным ФСБ, "28-летний житель Херсона в 2021 году был завербован СБУ и с начала проведения специальной военной операции на территории Украины активно использовался ими для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооруженных сил Российской Федерации, маршрутах их перемещения на территории Херсонской области и видах используемой военной техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам".

"Передача собранных данных куратору из СБУ осуществлялась через мобильный мессенджер. Информация предназначалась для последующего направления в Министерство обороны Украины с целью планирования и нанесения огневого поражения по подразделениям ВС РФ", - заявили в ФСБ.