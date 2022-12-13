Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Принят закон о процедуре назначения главы Счетной палаты

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия председателя Счетной палаты.

Согласно закону, кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты вносятся президенту РФ Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов Совета Федерации. Президенту РФ вносятся не менее трех кандидатур на должность председателя Счетной палаты. Президент РФ выбирает из внесенных кандидатур одну и представляет ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты. Если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана президентом РФ, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты, говорится в законе.

Постановление о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ, также отмечается в законе.

Кроме того, закон совершенствует правовые основы деятельности и инструментария Счетной палаты в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.

В частности, согласно закону, Счетной палате предоставляется право постоянного доступа к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как это предусмотрено в действующем законе, но и к информационным системам иных федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений и другим.

Госдума Счетная палата Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В МИД РФ сочли недопониманием сообщения в СМИ об отказе премьера Индии посетить Россию

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

В Думе подготовили поправки о запрете на принуждение граждан к сдаче биометрии

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС

Дума приняла закон об упрощенном подтверждении нулевого НДС
Военная операция на Украине

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

В Москве исключают возможность начала вывода войск РФ с Украины еще в этом году

Песков опроверг предположения об отставке главы Генштаба РФ

С начала СВО заблокировано более 3,5 тыс. ресурсов, распространявших фейки об операции

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины

ФСБ отметила рост террористической угрозы в РФ в связи с деятельностью спецслужб Украины
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

РФ намерена выйти из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию

ФСБ задержала в Красноярске мужчину, пытавшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });