Принят закон о процедуре назначения главы Счетной палаты

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия председателя Счетной палаты.

Согласно закону, кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты вносятся президенту РФ Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов Совета Федерации. Президенту РФ вносятся не менее трех кандидатур на должность председателя Счетной палаты. Президент РФ выбирает из внесенных кандидатур одну и представляет ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты. Если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана президентом РФ, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее Совету Федерации для назначения на должность председателя Счетной палаты, говорится в законе.

Постановление о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ, также отмечается в законе.

Кроме того, закон совершенствует правовые основы деятельности и инструментария Счетной палаты в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.

В частности, согласно закону, Счетной палате предоставляется право постоянного доступа к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как это предусмотрено в действующем законе, но и к информационным системам иных федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений и другим.