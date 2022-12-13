В Совфеде полагают, что глава Счетной палаты не будет назначен в этом году

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Павлов высказал мнение, что назначения главы Счетной палаты в этом году ждать не стоит.

"Это потом, после вступления закона в силу. В этом году даже не ожидайте, мне кажется, назначения. Это мое мнение", - сказал Павлов журналистам во вторник.

На прошлой неделе Алексей Кудрин был освобожден от должности председателя Счетной палаты РФ. 5 декабря он сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию компании.

"Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", - написал Кудрин в своем телеграм-канале.