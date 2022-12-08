Законопроект о процедуре назначения главы Счетной палаты принят Госдумой во II чтении

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла во втором чтении законопроект, приводящий в соответствие с Конституцией РФ процедуру назначения и снятия с должности председателя Счётной палаты.

Согласно законопроекту, кандидатуры для назначения на должность председателя Счетной палаты вносятся президенту РФ Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов Совета Федерации. Так, президенту вносятся не менее трех кандидатур на должность председателя Счетной палаты, президент выбирает из внесенных кандидатур одну и представляет ее Совету Федерации. В случае, если ни одна из внесенных кандидатур не будет поддержана президентом РФ, он вправе выдвинуть иную кандидатуру и представить ее Совету Федерации, говорится в законопроекте.

Постановление о назначении на должность председателя Счетной палаты принимается большинством голосов от общего числа сенаторов РФ, также отмечается в проекте закона.

Кроме того, законопроект совершенствует правовые основы деятельности и инструментария Счетной палаты в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.

В частности, согласно законопроекту, Счетной палате предоставляется право постоянного доступа к информационным системам не только федеральных органов исполнительной власти, как это предусмотрено в действующем законе, но и к информационным системам иных федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, федеральных государственных учреждений и другим.

На прошлой неделе Алексей Кудрин был освобожден от должности председателя Счетной палаты РФ. 5 декабря он сообщил, что принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию компании.

"Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные", - написал Кудрин в своем телеграм-канале. Другие детали, включая дату вступления в должность, он не привел.