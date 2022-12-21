Матвиенко ждет назначения нового главы Счетной палаты в весеннюю сессию

Назвать предлагаемые имена она отказалась

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Новый руководитель Счетной палаты может быть назначен в начале весенней сессии, парламента, заявила на пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"У нас действительно идут консультации, очень много предложений различных поступает, но я фамилии не могу озвучить по понятным причинам. Мы не торопимся. Это тот случай, когда нельзя ошибиться, когда нужно принять ответственное решение и направить, как и положено в соответствии с законом, три кандидатуры на рассмотрение президенту", - подчеркнула она.

30 ноября должность главы Счетной палаты покинул Алексей Кудрин, который занимал этот пост с мая 2018 года. Он решил перейти на работу в "Яндекс".

В Совете Федерации предупреждали, что скорого назначения нового руководителя Счетной палаты ждать не стоит, поскольку сначала должен быть принят и вступить в силу новый закон о порядке назначения и увольнения главы этого контрольного ведомства. Закон был подписан президентом 18 декабря.

Новый закон предусматривает, что Совет Федерации должен предложить президенту не меньше трех кандидатов в руководители Счетной палаты, их кандидатуры предлагают комитеты Совфеда. Президент будет выбирать одного кандидата и предлагать сенаторам утвердить его назначение, также он сможет отвергать всех предложенных кандидатов и предлагать своего. Утверждение председателя Счетной палаты будет проходить большинством голосов от общего количества сенаторов.

Принятый закон также уточняет правовые основы деятельности и инструментария Счетной палаты в связи с развитием отечественной и международной практики осуществления внешнего государственного аудита.