Принят закон о переносе на год введения генетических паспортов для семян

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект № 232909-8 о переносе с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025 года запуска оформления генетических паспортов сельскохозяйственных растений из утвержденного списка.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о цифровизации в семеноводстве. Закон предусматривает создание в сентябре 2023 года федеральной государственной информационной системы прослеживаемости семян, в нее будет включаться информация о компаниях, физических лицах, ИП, которые производят, хранят, продают семена. Также закон предусматривает ведение Государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в стране, вести оба реестра будет Россельхознадзор. Еще в законе говорилось о введении с сентября 2024 года генетических паспортов для определенных культур.

Правительство в ноябре 2022 года предложило отложить введение ряда норм уже принятого закона, чтобы снизить нагрузку на селекционеров и удержать в стране иностранных производителей, чтобы обеспечить в итоге наличие достаточного объема семян, особенно сахарной свеклы.

В частности, новый принятый закон переносит на 1 сентября 2025 года обязательное оформление генетических паспортов, а также вступление в силу нормы об уплате пошлины за рассмотрение заявок на внесение сведений о сортах и гибридах сельскохозяйственных растений в упомянутый выше госреестр.

"Снижение финансовой нагрузки на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при отсутствии необходимости выполнять требования к хранению, производству, использованию семян сельскохозяйственных растений, а также генетической паспортизации сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, действие которых предлагается перенести на более поздний период, позволит усилить работу по созданию новых сортов, а также обеспечить наращивание объемов семенного материала, что в условиях логистических трудностей даст возможность провести посевную кампанию", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.