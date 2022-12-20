Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Принят закон о переносе на год введения генетических паспортов для семян

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект № 232909-8 о переносе с 1 сентября 2024 года на 1 сентября 2025 года запуска оформления генетических паспортов сельскохозяйственных растений из утвержденного списка.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о цифровизации в семеноводстве. Закон предусматривает создание в сентябре 2023 года федеральной государственной информационной системы прослеживаемости семян, в нее будет включаться информация о компаниях, физических лицах, ИП, которые производят, хранят, продают семена. Также закон предусматривает ведение Государственного реестра сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию в стране, вести оба реестра будет Россельхознадзор. Еще в законе говорилось о введении с сентября 2024 года генетических паспортов для определенных культур.

Правительство в ноябре 2022 года предложило отложить введение ряда норм уже принятого закона, чтобы снизить нагрузку на селекционеров и удержать в стране иностранных производителей, чтобы обеспечить в итоге наличие достаточного объема семян, особенно сахарной свеклы.

В частности, новый принятый закон переносит на 1 сентября 2025 года обязательное оформление генетических паспортов, а также вступление в силу нормы об уплате пошлины за рассмотрение заявок на внесение сведений о сортах и гибридах сельскохозяйственных растений в упомянутый выше госреестр.

"Снижение финансовой нагрузки на физических лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц при отсутствии необходимости выполнять требования к хранению, производству, использованию семян сельскохозяйственных растений, а также генетической паспортизации сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, действие которых предлагается перенести на более поздний период, позволит усилить работу по созданию новых сортов, а также обеспечить наращивание объемов семенного материала, что в условиях логистических трудностей даст возможность провести посевную кампанию", - говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Госдума Правительство Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Взрыв произошел на участке газопровода Уренгой - Помары - Ужгород в Чувашии

Эксперт оценил в 20-25% долю нелегального алкоголя на российском рынке

Госдума приняла закон о передаче IT-баз страховщиков "дочке" ЦБ РФ

Законопроект о запрете "удаленки" внесут в правительство через несколько дней

Глава Минцифры сообщил, что порядка 100 тыс. айтишников покинули РФ в этом году

Глава Минцифры сообщил, что порядка 100 тыс. айтишников покинули РФ в этом году

Госдума приняла во II чтении поправки в проект закона о биометрии

Госдума приняла во II чтении поправки в проект закона о биометрии

Свиной грипп выявлен почти во всех регионах России

МВД РФ объявило в розыск галериста Марата Гельмана

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

Путин заявил, что работа органов безопасности РФ должна быть усилена на фоне новых рисков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });