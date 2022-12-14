Совфед поддержал запрет иностранцам пользоваться суррогатным материнством в России

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон, который запретит иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Документ № 41630-8 в парламент внесли вице-спикеры Госдумы от "Единой России" Петр Толстой и Анна Кузнецова, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и сенатор Маргарита Павлова.

В пояснительной записке они указали, что сейчас одним из наиболее важных факторов высокой степени латентности преступлений против детей в данной сфере является то, что дети, рожденные на территории России в результате применения суррогатного материнства, не приобретают гражданство России, поскольку оба генетических родителя ребенка, записанные в его свидетельстве о рождении, не являются гражданами России.

В соответствии с этим законом, суррогатной матерью может быть только гражданка России.

Запрет не будет распространяться на случаи, когда в зарегистрированном браке состоят гражданин России и иностранный гражданин, "в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга", пояснил ранее соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Закон предусматривает, что такие дети должны обязательно получить российское гражданство, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан и лиц без гражданства. Это касается случаев, когда потенциальные родители или одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Также предусматривается, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство России на день госрегистрации рождения.

Принятие закона не помешает родителям вывезти такого ребенка в страну своего проживания, он направлен лишь на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних россиян, в том числе пострадавших от преступлений за пределами России, говорится в пояснительной записке. Обязательное российское гражданство позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей, считают авторы закона.