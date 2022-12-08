Дума запретила иностранцам услуги суррогатного материнства в РФ

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Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете для иностранцев на пользование услугами суррогатных матерей в России.

За законопроект проголосовали 376 депутатов, против не было, воздержался один.

Согласно закону, предусматривается, что суррогатной матерью может быть только гражданка РФ. Запрет не будет распространяться на случаи, когда в зарегистрированном браке состоят россиянин и иностранный гражданин, "в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга", сказал соавтор инициативы, глава комитета по безопасности Василий Пискарев.

В пояснительной записке отмечалось, что в настоящее время одним из наиболее важных факторов высокой степени латентности преступлений против детей в данной сфере является то, что дети, рожденные на территории России в результате применения суррогатного материнства, не приобретают гражданство РФ, поскольку оба лица, являющиеся генетическими родителями ребенка и записанные родителями в свидетельстве о рождении ребенка, не являются гражданами РФ.

Закон предлагает ввести обязательное получение указанными детьми гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу запрета на суррогатное материнство для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Это касается случаев, когда потенциальные родители или одинокая женщина, для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства.

Также предусматривается, что ребенок получит российское гражданство, если потенциальные родители или одинокая женщина утратили гражданство РФ на день государственной регистрации рождения.

Указанные нововведения не будут препятствовать выезду ребенка со своими родителями в страны их проживания, а направлены лишь на создание дополнительных механизмов защиты прав несовершеннолетних граждан РФ, в том числе пострадавших от преступлений за пределами России, говорится в пояснительной записке.

Введение обязательного получения гражданства России указанными детьми позволит российским компетентным органам осуществлять необходимый контроль за дальнейшей судьбой вывезенных детей, считают авторы закона.

Вынужденная мера

По словам Пискарева, предлагаемый запрет - вынужденная мера. Она необходима, поскольку после вывоза за рубеж ребенка, рожденного суррогатной матерью в РФ, российское государство не может защитить его права. Кроме того, в России не могут в полной мере проверить потенциальных родителей-иностранцев на наличие судимости за преступления против несовершеннолетних и "убедиться в их добрых намерениях".

"А сообщений о незавидной судьбе детей, рожденных суррогатными матерями, попавших в сексуальное рабство или просто подвергающихся издевательствам, из-за рубежа поступает немало", - добавил парламентарий.

Инициаторами закона выступили вице-спикеры нижней палаты от "Единой России" Петр Толстой и Анна Кузнецова, глава комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, глава комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева и сенатор Маргарита Павлова.

Комментарий Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения инициативы назвал тему важной и резонансной. По его словам, "лишь немногие страны разрешают суррогатное материнство на коммерческой основе с возможностью оказания этой услуги гражданам из других стран". "С каждым годом таких стран становится меньше, в Индии, Таиланде, которые ещё недавно были центрами международного суррогатного материнства, несколько лет назад установили запрет для иностранцев пользоваться такими услугами", - сказал он.

По итогам голосования Володин отметил, что "когда обсуждался этот закон и было принято решение рассмотреть на заседании Госдумы, началось давление на депутатов, авторов законопроекта, профильный комитет". В связи с этим он напомнил, что "если бизнес-интересы задеты, это влечет за собой уголовную ответственность за препятствование в исполнении должностных обязанностей, полномочий депутатов Госдумы".

"Это разговор к тем, кто звонками и действиями пытается дискредитировать депутатов, оказывая на них давление. Мы приняли сегодня решение исключительно в интересах граждан нашей страны, защитили детей. Считаю, что так и должно быть. А тот, кто пытается оказывать давление, должен понимать, порядочность - это не слабость. В следующий раз такие звонки, которые фиксируются, дальше будут переданы, куда положено, и потом будут объяснять, что у них за интересы, где, и почему они так себя ведут, нарушая закон", - заявил Володин.