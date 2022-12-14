Что произошло за день: вторник, 13 декабря

Законопроект о наказании за диверсионную деятельность, предложение Минцифры ввести оборотные штрафы за утечку данных, последний ЧМ для Месси

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле не получали предложений о рождественском перемирии на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой темы нет на повестке дня.

- Совет Федерации одобрил закон, запрещающий услуги суррогатных матерей в России для иностранцев.

- Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об уголовном наказании за диверсионную деятельность, ее финансирование, вовлечение в нее людей и их подготовку. Предусмотренное проектом наказание - вплоть до пожизненного лишения свободы.

- Песков призвал не гадать "на кофейной гуще" по дате послания президента Федеральному собранию. Он заявил, что послание может быть озвучено в следующем году.

- Москалькова сообщила о поступающих жалобах насчет мобилизации, несмотря на ее завершение. По словам уполномоченной по правам человека в РФ, в день "приходят по военным вопросам 60-70 обращений".

- Минцифры выступает за штрафы до 3% от годового оборота за утечку персональных данных. Смягчающим обстоятельством станет предварительная аттестация и сертификация инфраструктуры, а также улаживание в досудебном порядке претензий двух третей пострадавших клиентов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

- Суд в Москве заочно арестовал сооснователя "Диссернета" Андрея Заякина (признан в РФ физлицом-иноагентом), обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности.

- Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО.

- Лионель Месси заявил, что финальный матч ЧМ-2022 в Катаре станет для него заключительным на ЧМ в карьере.