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Сыктывкарский суд отказался передать австрийцу дочек от суррогатной матери

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Сыктывкарский городской суд не установил отцовства гражданина Австрии в отношении девочек-двойняшек, родившихся в России по программе суррогатного материнства, и не нашел оснований менять запись акта гражданского состояния и передать ему девочек на воспитание. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Его иск был отклонен. Это решение пока в законную силу не вступило.

Австриец в июле 2021 года попросил председателя СКР Александра Бастрыкина помочь ему вывезти из России двух дочерей, которые родились год назад по программе суррогатного материнства в Петербурге. Он указал, что мать увезла их в Сыктывкар и передала в органы опеки, у детей на июль 2021 года не было свидетельств о рождении и он не может получить документы, чтобы их забрать.

Сейчас девочки находятся в сыктывкарском специализированном доме ребенка.

Уполномоченная по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова тогда сообщила, что взяла ситуацию на контроль. Она объяснила, что детям оформят все документы, а после этого австрийцу придется доказать отцовство в суде.

Сыктывкар Коми Петербург Австрия СКР Сыктывкарский горсуд

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