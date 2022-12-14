Послабления для МФО по резервам на займы мобилизованных продлены на 2023 год

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Банк России продлил до 31 декабря 2023 года послабления для микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов, которым разрешается не относить займы участников СВО к реструктурированной задолженности при формировании резервов. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

С 1 января 2023 года будет возобновлено обязательное раскрытие финансовой отчетности, за исключением содержащейся в ней "чувствительной" к санкционным рискам информации. При этом МФО смогут не раскрывать информацию о структуре собственности, реорганизации, о членах органов управления и других должностных лицах, а также о лицах, контролирующих МФО, отмечает ЦБ.

Регулятор также напомнил, что для сохранения адекватных подходов к оценке и управлению рисками действие практически всех мер поддержки закончилось 31 октября. В настоящее время восстановлены в полном объеме надзорные мероприятия, возобновлено действие пруденциальных требований, в том числе в отношении нормативов деятельности МФО.