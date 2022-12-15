Попова заявила, что "омикрон" переломил ситуацию с распространением COVID-19

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Штамм коронавируса "омикрон" стал переломным моментом в пандемии COVID-19, несмотря на то, что он более заразный, он привел к менее тяжелому течению заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В прошлом году было объявлено о новом геноварианте (коронавируса - ИФ) - омикрон. Это был, как мы считаем, переломный момент в пандемии, вирус значительно поменял свои свойства. Стал гораздо более трансмиссивным, контагиозным, но менее вирулентным, и это поменяло эпидемиологию процесса", - сказала Попова на III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что этот вариант за четыре недели распространился по всему миру, стал доминирующим и вытеснил штамм "дельта".

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин со своей стороны выразил мнение, что коронавирус по мере развития пандемии продолжит мутировать в сторону уменьшения тяжести течения заболевания и возможной большей заразности, а инфекция со временем может стать сезонным заболеванием.

"По мере развития пандемии, вирус продолжит мутировать в направлении снижения патогенности или вирулентности и возможного повышения контагиозности. Инфекция COVID-19 со временем может приобрести характер сезонного заболевания", - сказал Акимкин на III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

13 декабря в Роспотребнадзоре сообщали, что рост заболеваемости коронавирусом в РФ регистрируется в 52 регионах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Среди выявленных за последние две недели случаев к подварианту штамма "омикрон" BA.2 отнесено 13,5% случаев заболевания, к подвариантам BA.4/BA.5 - около 85%, из которых 4,6% приходятся на субвариант BQ.1 Также выявлены случаи заболевания подвариантом XBB.