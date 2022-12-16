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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 651,8 млн

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 651 868 642, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 661 842 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Количество инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 99 826 698 и 1 087 013.

Индия - 44 676 670 и 530 663 (данные по состоянию на четверг) .

Франция - 38 948 220 и 161 269.

Бразилия - 35 809 832 и 691 652.

Германия - 36 905 873 и 159 594 (данные по состоянию на четверг).

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 855,4. В США на 1 млн жителей скончались 3 324 человек, в Индии - 377, во Франции - 2 443, в Бразилии - 3 212, в Германии - 1 904.

Хроника 09 января 2020 года – 16 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Индия Бразилия Франция Германия
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