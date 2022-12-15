За сутки в России коронавирусом заболели 7,8 тыс. человек

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил более 7,8 тысячи случаев, скончались 57 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 7 833 нового случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 386 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,8%", - сообщили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 532 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 301. Таким образом, число выявленных случаев стало максимальным с 27 октября. Накануне сообщалось о резком приросте числа выявленных случаев за сутки - с 5 977.

За минувшие сутки скончались 57 человек, накануне сообщалось о 55 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 539 человек, или на 1,8% меньше в сравнении с 14 декабря", - говорится в сообщении.

По данным оперативного штаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 субъектах РФ, снижение - в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 692 870 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 392 832 умерших и 21 088 668 выздоровевших.