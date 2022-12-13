Рост заболеваемости COVID-19 зафиксирован в 52 регионах РФ

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в РФ регистрируется в 52 регионах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, сообщили в Роспотребнадзоре.

"На 49 неделе 2022 года в России зарегистрировано на 11% больше, чем на предыдущей неделе случаев заболевания COVID-19 - 48 тысяч", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Среди выявленных за последние две недели случаев к подварианту штамма "омикрон" BA.2 отнесено 13,5% случаев заболевания, к подвариантам BA.4/BA.5 - около 85%, из которых 4,6% приходятся на субвариант BQ.1 Также выявлены случаи заболевания подвариантом XBB.