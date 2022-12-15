Реализация имущества владельца "Нового потока" Мазурова продлена до июня 2023 года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 14 декабря продлил процедуру реализации имущества владельца компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова на 6 месяцев, до 14 июня 2023 года. Как говорится на сайте суда, на 14 июня назначен следующий отчет финансового управляющего Алексея Харланова.

Заявление о банкротстве Мазурова в суд 16 августа 2019 года подала Persit Services Inc. Ее требования основывались на вступившем в силу решении Кунцевского суда Москвы о взыскании задолженности по договору поручительства на сумму почти $32 млн.

22 января 2020 года столичный арбитраж ввел в отношении Мазурова процедуру реструктуризации долгов, но затем, 16 июня 2020 года, Девятый арбитражный апелляционный суд отменил его определение и заменил реструктуризацию процедурой реализации имущества. Вышестоящие инстанции, включая Верховный суд России оставили эти решения в силе.

Общая сумма требований кредиторов к Мазурову не называлась. При принятии решения о начале процедуры банкротства суд включил в реестр долг перед Persit Services в размере 2,08 млрд рублей. Кроме того, суды, включая ВС России, подтвердили существование у него долгов перед "дочкой" Сбербанка ООО "СБК" (28,5 млрд рублей), Сбербанком (31,2 млрд рублей и 125,3 млрд рублей), Московским кредитным банком (4,6 млрд рублей) и ООО "БалтСетьСтрой" (9,3 млрд рублей). Кредитором Мазурова также является ВТБ, но размер задолженности бизнесмена перед банком не указывался.

Мазуров - фигурант уголовного дела о мошенничестве с кредитными средствами Сбербанка, выделенными Антипинскому НПЗ, который вместе с Марийским НПЗ ранее входил в состав "Нового потока". Оно было возбуждено 12 июля 2019 года по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Мазуров был задержан 13 июля 2019 года в аэропорту "Шереметьево" по прилете в Москву из зарубежной командировки и два дня спустя арестован. Он подозревается в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК), наказание по данной статье предусматривает до десяти лет заключения.

Марийский НПЗ в Марий Эл мощностью 1,6 млн тонн признан банкротом 21 июля 2020 года по заявлению МКБ, в отношении него открыто конкурсное производство. В реестр кредиторов были включены требования МКБ на сумму 140,975 млн рублей.

В отношении Антипинского НПЗ в Тюменской области мощностью 9 млн тонн 3 сентября 2019 года была введена процедура наблюдения, 30 декабря 2019 года - конкурсное производство. Неоспариваемые требования кредиторов были оценены в 346 млрд рублей. В мае 2021 года производственный комплекс завода и 100%-я доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток" были проданы ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского за 110,867 млрд рублей, что соответствовало начальной цене торгов.

Процедура банкротства АО "Новый поток" была начата по заявлению инспекции Федеральной налоговой службы №28 по Москве. 9 ноября 2021 года была введена процедура наблюдения, 5 июля 2022 года - конкурсное производство.