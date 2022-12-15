Принятие нового пакета санкций ЕС против России заблокировали Польша и страны Балтии

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Страны Балтии и Польша в четверг заблокировали принятие нового пакета санкций против России из-за предложенных некоторыми государствами исключений для экспорта зерна и удобрений, заявил журналистам министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

По его словам, исключения могут создать возможности для обхода санкций.

"Полчаса назад Литва и Польша остановили прием пакета, и не исключено, что обсуждение перейдет в Совет Европы, - заявил Ландсбергис. - Если бы была создана политическая лазейка такого масштаба, которую одобрили бы все страны ЕС, я думаю, что она была бы использована не только для решения этих конкретных вопросов, но и, возможно, даже для большого обхода санкций".

Глава МИД уточнил, что Литва и Польша остановили принятие девятого пакета, эту позицию поддерживают и другие страны Балтии.

Financial Times сообщило, что Германия, Франция и Нидерланды предложили исключения из санкций. Испания, Бельгия и Португалия также присоединяются к документу, предлагающему исключения.

Исключения поддерживает и Италия, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

В документе об исключениях говорится, что грузы сейчас задерживаются в европейских портах дольше, чем необходимо, потому что компании опасаются заключения сделок с российскими компаниями, принадлежащими подсанкционным лицам, что может привести к нарушению цепочек поставок удобрений и продуктов питания.

"По нашим оценкам, те исключения, которые предусмотрены, на самом деле существенно снижают значение девятого пакета", - заявил в этой связи Ландсбергис.

Он не назвал страны, которые предлагают исключения: "Я не хочу, может быть, заявлять об этом, может быть, потому, что у меня есть ожидание, что, возможно, это не окончательное мнение".

По словам министра, первоначально исключения были предложены для полутора тысяч российских частных лиц и компаний, но позже список был сокращен.

"Изначально это был список из полутора тысяч физических лиц и компаний, сейчас он сузился до нескольких, для которых будут высвобождаться частные средства, если государства определят связи между этими средствами и продовольственной безопасностью. Трудно сказать, как именно частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью, мы поднимали этот вопрос", - сказал глава МИД Литвы.

Вместо исключений из санкционного режима, как утверждает Ландсбергис, можно было бы использовать разъяснения Европейской комиссии, как это было сделано в случае с калининградским транзитом через Литву.

"Мы понимаем озабоченность европейских партнеров в каких-то конкретных случаях, где могут быть определенные проблемы, когда банки отказывают в проведении платежей или отказывают в транзите, или что-то еще. Однако, по мнению нашего правительства, такие конкретные случаи действительно могут быть решены путем разъяснений Европейской комиссии, как это было в Литве", - сказал министр.

Президент Литвы Гитанас Науседа собирается поднять вопрос исключений в санкциях против России на Совете ЕС, сказал BNS в четверг советник президента Томас Бержинскас. По его словам, президент надеется, что решение по девятому пакету санкций будет принято в ближайшее время Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper).