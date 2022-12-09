Путин заявил, что самые острые проблемы со снабжением российских солдат в зоне СВО решены

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Вопросы со снабжением российских солдат в зоне специальной военной операции на Украине остаются, но наиболее острые - уже решены, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Проблемы еще целиком далеко не решены, но это вопрос времени. Самые острые, я думаю, все-таки уже закрыты. Но это время какое-то нужно на то, чтобы раскручивать соответствующие отрасли, и министерство промышленности активно этим занимается", - сказал Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке в пятницу.

Комментируя по просьбе журналистов появляющуюся информацию о проблемах со снабжением войск, Путин пояснил, что работает по этому вопросу "с министерством обороны регулярно".

"Практически каждый день обсуждаем с ними этим вопросы. Должен сказать, что проблемы действительно были. Судя по тому, что вы (журналисты - ИФ) говорите, наверное, остаются, хотя меня заверяют в том, что они становятся все меньше-меньше по объему, перестают быть такими острыми, как в начале этого процесса, особенно связанного с мобилизацией", - отметил президент.