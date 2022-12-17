В России за сутки COVID-19 заболели более 7,5 тыс. человек

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 531 случай, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Как отмечается, в России количество госпитализаций за сутки составило 1 266 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 9,6%.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 8 451 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 920.

За минувшие сутки скончались 58 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

Выздоровели за сутки 7 269 человек, или на 1,7% меньше в сравнении с 16 декабря, сказали в штабе.

По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 27 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 708 852 случая заражения коронавирусной инфекцией, 392 949 умерших и 21 103 360 выздоровевших.