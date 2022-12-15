Специалист Минздрава РФ призвал не лечить ОРВИ антибиотиками

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU -Острые респираторные вирусные инфекции не следует лечить антибиотиками; они предназначены для борьбы с бактериями и не действуют на вирусы, заявил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов.

"Острые респираторные вирусные инфекции, как следует из названия, вызываются вирусами. А антибиотики - антимикробные препараты, созданные, прежде всего, для борьбы с бактериями. Поэтому врачам, назначающим терапию, и пациентам, которые, к сожалению, зачастую сами "выписывают" себе те или иные препараты, следует помнить, что антибиотики на вирусы не действуют", - сказал Козлов, его слова привели в пресс-службе Минздрава России.

По его словам, не стоит забывать, что антибиотики, как и все лекарственные препараты, обладают спектром нежелательных побочных реакций и в неопытных руках могут приводить к аллергическим реакциям, даже к анафилактическому шоку - состоянию, угрожающему жизни.

Кроме того, как отметил специалист, нерациональное назначение и применение антимикробных препаратов приводит к устойчивости бактерий и, при возникновении бактериального заболевания, тот антибиотик, который назначался нерационально, может не подействовать.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в России напряженная из-за двух процессов, связанных с небольшим ростом заболеваемости коронавирусом, а также гриппом и ОРВИ.