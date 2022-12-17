Власти Москвы заявили, что всплески COVID-19 и ОРВИ не повлияли на работу поликлиник

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Несмотря на волны заболеваемости коронавирусом и гриппа поликлиники Москвы оставались и остаются доступными для пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день в капитальном ремонте находятся 132 поликлиники, это значит, что сеть сжата на треть. При этом, мы имеем уже регулярные волны ковида, классический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, давно забытый нами свиной грипп. При этом, москвичи не возмущаются ни по доступности, ни по качеству поликлиник. Это результат вашей огромной работы и успех", - сказала она, выступая на итоговой сессии форума "Моя поликлиника".

Заммэра также поблагодарила врачей за вклад в развитие столичного здравоохранения и отметила, что власти планируют максимально быстро закончить ремонт всех поликлиник.