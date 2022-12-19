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Володин сообщил, что из законопроекта о биометрии исключены неопределенности

По словам спикера, следующим шагом станет введение уголовной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрии

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект о биометрии существенно доработан ко второму чтению, из него исключены неопределенности и двойные толкования, а также установлен ряд механизмов гарантий и защиты прав граждан, написал в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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По его словам, предлагается ввести запрет на хранение геномной информации; ограничить перечень биометрических данных - только лицо и голос; ввести запрет на принуждение к сдаче биометрических данных.

"Гражданину не смогут отказать в услугах - как коммерческих, так и государственных - если он не захотел предоставлять биометрию", - отметил спикер.

Также по его словам, предложен прозрачный порядок отказа гражданина от сдачи биометрии и отзыва ранее данного им согласия, такие же действия могут совершать родители за своих детей.

Появится возможность в упрощенном порядке удалить сведения, если они окажутся в системе; контролировать использование биометрии можно будет через портал госуслуг, продолжил Володин. Также будет запрещено использовать без согласия родителей биометрических данных детей. Использование и хранение биометрии допускается только в базах данных, находящихся на территории Российской Федерации.

"Законопроект призван остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту", - написал спикер.

По его словам, следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных.

20 декабря депутаты обсудят все предложенные поправки и рассмотрят законопроект во втором чтении, сообщил Володин.

Законопроект №211535-8 "О государственной информационной системе "Единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица" в октябре внес в палату депутат Антон Горелкин. В ноябре документ был одобрен в первом чтении.

Законопроект предусматривает, что идентификация граждан с использованием их биометрических данных, в том числе госорганами, осуществляется с применением Единой биометрической системы (ЕБС). При этом аутентификация может осуществляться с применением иных государственных и негосударственных информационных систем, прошедших аккредитацию. Для аутентификации должна применяться "векторная модель", в соответствии с которой госорганы и организации не вправе хранить биометрические персональные данные, а должны использовать векторы ЕБС.

Горелкин разъяснял, что когда этот закон вступит в силу, коммерческие структуры должны будут передать всю имеющуюся у них биометрию граждан в государственную ЕБС, после чего у себя эти данные они должны уничтожить. Он также говорил, что аккредитацией организаций, которые смогут использовать обезличенные векторы биометрии для аутентификации граждан, займется Минцифры.

Госдума Антон Горелкин Минцифры ЕБС Вячеслав Володин
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