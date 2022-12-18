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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

В России за сутки коронавирусом заболели более 7,2 тыс. человек

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 7 222 случая, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в стране количество госпитализаций за сутки составило 782 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 38,2%.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 531 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 309.

За минувшие сутки скончался 51 человек, накануне сообщалось о 58 умерших.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 6 338 человек, или на 12,8% меньше в сравнении с 17 декабря.

По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 17 субъектах РФ, снижение - в 63. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 716 074 случая заражения коронавирусной инфекцией, 393 000 умерших и 21 109 668 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 18 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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