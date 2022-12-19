Семь человек пострадали при пожаре на месторождении в Иркутской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ликвидирован пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского нефтегазоконденсатного месторождения в Иркутской области, сообщил в понедельник губернатор региона Игорь Кобзев.

"По данным МЧС, погибших нет. Пострадали семь человек, два человека - в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. Четверых пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. Один человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно", - написал Кобзев в своем телеграм-канале.

По данным главы региона, в результате пожара угрозы для населения нет. На месте работали сотрудники пожарной охраны "Иркутской нефтяной компании" (ИНК). Также были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. Всего привлекалось 155 человек и 37 единиц техники.

Прокуратура региона сообщила, что надзорным ведомством поставлено на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара.

Как сообщалось, в воскресенье произошел пожар на технологической установке комплексной подготовки природного газа на Марковском месторождении в 2,5 км от поселка Верхнемарково в Усть-Кутском районе Иркутской области. Площадь пожара составляла 400 кв. м.

Марковское нефтегазоконденсатное месторождение (Усть-Кутский район Иркутской области) является одним из главных добывающих месторождений "Иркутской нефтяной компании", подключено к нефтепроводу ВСТО.