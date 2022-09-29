Российское движение детей и молодежи будет получать 21,35 млрд рублей ежегодно

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил выделять ежегодно 21,35 млрд рублей из федерального бюджета Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

В частности, правительству поручено обеспечить выделение этому движению из федерального бюджета, начиная с 2023 года, бюджетных ассигнований в размере 21,352 млрд рублей ежегодно. Кроме того, Минпросвещения России будет выделяться ежегодно 383 млн рублей на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России".

Администрации президента поручено до 1 октября обеспечить введение государственной должности - председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Путин 14 июля подписал закон о создании этого движения. В законе говорится, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

Учредительное собрание движения прошло 20 июля в "Артеке". Там был принят устав организации. Участники собрания сообщили, что движение объединит все детские общественные организации, в него могут войти дети от 6 до 18 лет. Название движению на тот момент не было выбрано.

В августе в Пятигорске прошло заседание координационного совета этого движения, председателем совета стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.