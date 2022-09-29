Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Российское движение детей и молодежи будет получать 21,35 млрд рублей ежегодно

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил выделять ежегодно 21,35 млрд рублей из федерального бюджета Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

В частности, правительству поручено обеспечить выделение этому движению из федерального бюджета, начиная с 2023 года, бюджетных ассигнований в размере 21,352 млрд рублей ежегодно. Кроме того, Минпросвещения России будет выделяться ежегодно 383 млн рублей на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов "Орлята России".

Администрации президента поручено до 1 октября обеспечить введение государственной должности - председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

Путин 14 июля подписал закон о создании этого движения. В законе говорится, эта организация является добровольным самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением, которое нацелено на содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

Учредительное собрание движения прошло 20 июля в "Артеке". Там был принят устав организации. Участники собрания сообщили, что движение объединит все детские общественные организации, в него могут войти дети от 6 до 18 лет. Название движению на тот момент не было выбрано.

В августе в Пятигорске прошло заседание координационного совета этого движения, председателем совета стал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Минпросвещения Владимир Путин Орлята России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продлены ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран

Владимир Путин указал на общие угрозы, формируемые на границах СНГ

Минобороны привлечет мобилизованных и добровольцев к обороне освобожденных территорий

Минобороны привлечет мобилизованных и добровольцев к обороне освобожденных территорий

Приостановлено автобусное сообщение из Самары и Тольятти в казахстанский Уральск

"Переезд" экспонатов Музеев Кремля задержался из-за проблемы с британскими витринами

LME начала обсуждать возможный запрет новых поставок металла из России

LME начала обсуждать возможный запрет новых поставок металла из России

В МИД РФ сочли, что ситуация вокруг "Северных потоков" выгодна США

Получившие бронь от мобилизации граждане получат удостоверения об отсрочке

Минюст РФ внес изменения в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО

Минюст РФ внес изменения в перечень заболеваний, с которыми нельзя находиться в СИЗО

В МФЦ Москвы заявили, что сотрудники центров не выдают посетителям повестки в военкомат

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });