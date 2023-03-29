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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Годовая чистая прибыль ритейлера "Лента" сократилась на 64,5%

Годовая чистая прибыль ритейлера "Лента" сократилась на 64,5%
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году чистая прибыль ритейлера "Лента" сократилась на 64,5%, операционная прибыль упала на 48,3%, говорится в отчетности компании. В IV квартале показатели сократились на 95% и 64,6% соответственно.

По итогам года ритейлер сократил показатель EBITDA на 16,8%. Рентабельность по показателю составила 6,1% против 8,1% в 2021 году.

По итогам IV квартала показатель снизился на 15,2% и составил 9,7 млрд рублей, рентабельность - 6,5% против 7,7% в IV квартале 2021 года.

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