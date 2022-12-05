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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

В Кремле не обсуждают возможные ограничения в отношении покинувших РФ граждан

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не обсуждают вопрос о возможных ограничениях в отношении граждан, покинувших Россию в последнее время, или стимулах для их возвращения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле никаких на этот счет дискуссий и обсуждений не ведется", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Так он прокомментировал развернувшуюся дискуссию на этот счет. В частности, сенатор Андрей Клишас, как пишут СМИ, допустил возможность введения ограничений для покинувших страну россиян на фоне мобилизации, которые должны сделать их пребывание за рубежом менее комфортным.

В свою очередь, глава Минцифры Максут Шадаев считает, что, напротив, необходимо стимулировать таких людей вернуться в Россию, например, с помощью программы для IT-специалистов.

В этой связи Пескова спросили, какая из данных стратегий Кремлю кажется более уместной.

"Конечно, всё-таки лучше, чтобы это комментировали участники рабочей дискуссии. Мы в данном случае не хотели бы вторгаться сюда, поэтому я оставляю без комментариев", - ответил пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков
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