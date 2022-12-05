Путин поручил обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить надежное сообщение с Крымом по суше.

"Нам, конечно, кроме этого, надо обеспечить и надежное сообщение с Крымом по суше. Я знаю, что работы там проведены", - сказал Путин в ходе ознакомления с восстановительными работами на Крымском мосту.

Соответствующие кадры были показаны на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

Президента РФ в понедельник сопровождал вице-премьер правительства Марат Хуснуллин, который дал Путину пояснения о том, как проходили работы по восстановлению, сколько человек было задействовано и какие работы еще будут продолжаться.

"Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России", - сообщил, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.