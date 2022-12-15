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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:04

С 2023 года в России будет запущена программа по строительству и ремонту систем ЖКХ

Планируется привлечь не менее 4,5 трлн руб. за 10 лет

С 2023 года в России будет запущена программа по строительству и ремонту систем ЖКХ
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил о запуске с 2023 года большой программы по строительству и ремонту систем ЖКХ, на реализацию которой планируется привлечь не менее 4,5 трлн рублей.

"Везде, в каждом городе и поселке России, квартиры и дома граждан, промышленные и социальные объекты должны быть надежно обеспечены теплом и водой. Мы договорились с 2023 года запустить большую программу по строительству и ремонту систем ЖКХ", - сообщил Путин в четверг на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, в течение 10 лет планируется привлечь в эту сферу не менее 4,5 трлн рублей, в том числе со стороны государства на программу предусмотрено 30 млрд в 2023 году, и 100 млрд в 2024 году.

"Однако, по оценке, этого не хватит, чтобы кардинально изменить ситуацию в системе ЖКХ. В этой связи прошу правительство совместно с регионами в приоритетном порядке направлять средства инфраструктурно-бюджетных кредитов на решение задач в этой сфере", - добавил президент.

Он предложил "при подготовке бюджета на следующие периоды обсудить выделение дополнительных ресурсов на эти цели".

Ранее Путин на ПМЭФ-2022 заявил о необходимости создания программы комплексной реконструкции ЖКХ.

"Проблема износа ЖКХ из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать ее с другими планами инфраструктурного развития, капремонта жилого фонда. Задача кардинально изменить ситуацию, так же как мы делаем, расселяя аварийное жилье и строя дороги", - сказал Путин.

В ноябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил в Совете Федерации, что программа реформирования ЖКХ даст серьезный эффект при финансировании в размере 600 млрд рублей.

"Эту программу мы, если в бюджете деньги подтвердятся, до конца года утвердим. Предварительно с регионами мы уже отработали: на десятки миллиардов проекты готовы. Ждем только отмашки", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос про финансирование программы реформирования ЖКХ.

Он пояснил, что пока дополнительные деньги предусмотрены в размере 30 млрд рублей на следующий год для раскрутки, 100 млрд - на 2024-й и 150 - на 2025 годы. Также средства фонда национального благосостояния в размере 150 млрд рублей выделены на цели реформирования ЖКХ в этом году.

"Если мы вложим примерно 280 млрд рублей и привлечем такую же цифру дополнительно, то 500-600 млрд - это уже серьезная программа, за которую можно уже получить заметное улучшение", - подчеркнул вице-премьер.

Он отметил, что правительство предлагает регионам потратить выделенные средства в первую очередь на замену ветхих сетей. "Это сразу дает эффект, потому что сразу уходим от потерь", - подчеркнул вице-премьер.

В проекте правил указано, что каждый регион должен получить не менее 500 млн рублей. Кроме того, на реализацию программы должно быть привлечено не менее 20% внебюджетных источников. "Это либо программа тарифная, либо концессионер", - пояснил Хуснуллин.

Владимир Путин
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