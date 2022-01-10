Компания Kismet Capital Group приобрела 100% "Русских башен"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Kismet Capital Group, принадлежащая Ивану Таврину, приобрела 100% инфраструктурного оператора "Русские башни", говорится в сообщении группы.

Сумма сделки не раскрывается. В релизе указано, что сделка была профинансирована за счет собственных средств Kismet и кредита от Сбербанка.

"Русские башни" войдут в объединенную компанию АО "Новые башни", которая создается на базе другой башенной компании "Вертикаль" и инфраструктурного актива "Мегафона" - "Первая башенная компания".

В результате сделки количество башенных объектов в СП превысит 30 тыс., из них 7 тыс. относятся к "Русским башням".

"Приобретение "Русских башен" является логичным шагом нашей долгосрочной стратегии по развитию башенного бизнеса. Объединенная компания - ведущий независимый башенный оператор на российском рынке, и мы нацелены на дальнейшее создание дополнительной стоимости в башенной индустрии. Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии", - приводятся в сообщении слова Таврина.

В октябре 2021 года "Мегафон" и Kismet Capital Group договорились о создании независимого федерального башенного оператора на основе активов "Первой башенной компании" и оператора "Вертикаль".

До приобретения "Русских башен" объединенная компания должна была владеть общим портфелем в более чем 22 тыс. башен.

"Мегафон получит 25% в объединенной компании, Kismet - более 65%.

Группа "Русские башни" владеет инфраструктурой для размещения оборудования операторов связи. Компания создана в 2009 году, инвесторами проекта выступили UFG Private Equity, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Sumitomo Corporation, IFC, CEECAT Capital и Macquarie Russia & CIS Infrastructure Fund. Последний вышел из капитала оператора в конце 2018 года, его долю приобрел UFG.