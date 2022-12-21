В Госсовет Татарстана внесен законопроект о переименовании президента республики

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Группа депутатов Госсовета Татарстана внесла в среду в парламент региона поправки к Конституции республике, которые предусматривают изменение наименования высшего должностного лица.

"... в части второй слова "Президент Республики Татарстан" заменить словами "Глава Республики Татарстан", - говорится в законопроекте, опубликованном на сайте Госсовета.

Депутаты могут рассмотреть законопроект на пленарном заседании 23 декабря.

Госдума в декабре 2021 года приняла закон о единой системе публичной власти в стране, который запретил главам регионов именоваться президентами. Соответствующие поправки в региональное законодательство закон предписывает внести до 2023 года. Закон о публичной власти также разрешил законодательным собраниям регионов самостоятельно определять число сроков нахождения в должности высшего должностного лица.

12 июля 2022 года были опубликованы распоряжение и указ президента Владимира Путина о том, что должность высшего должностного лица Татарстана Рустама Минниханова в официальных документах теперь именуется как "Глава Республики Татарстан".

Госсовет Татарстана в своих нормативных актах продолжит именовать высшее должностное лицо республики президентом, пока это наименование остается в Конституции региона, заявил 14 июля спикер совета Фарид Мухаметшин.

Татарстан - единственный регион, где сохранилась должность президента.

Госдума в декабре 2010 года принимала законопроект о запрете главам регионов именоваться президентами. Поправка предписывала регионам переименовать должность президента до 2015 года, позднее срок был продлен до 2016 года. Но Татарстан тогда не стал менять наименование высшего должностного лица.