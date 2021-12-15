Сенаторы рассмотрят закон о публичной власти в РФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет Федерации на пленарном заседании в среду обсудит резонансный закон о единой системе публичной власти в РФ, который, в частности, отменяет ограничение губернаторства двумя сроками подряд.

Как отметил накануне на заседании Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству его руководитель Андрей Клишас (он же и один из авторов закона), в Госдуме были бурные дискуссии по поводу этого документа, и к его второму чтению поступило больше 400 поправок.

"Мы все конфликтные вопросы сняли базово, Конституции соответствует", - сказал он, говоря об итогах рассмотрения закона Думой.

Нижняя палата парламента приняла закон в окончательном, третьем, чтении во вторник. В свою очередь член комитета Людмила Нарусова заявила, что будет голосовать против данного документа.

"Я считаю, что закон отражает федеральный интерес, интерес администрации президента, но далеко не всегда отражает исторические особенности регионов, поэтому я против", - сказала она на заседании комитета.

Со своей стороны сенатор Елена Мизулина предложила проводить мониторинг правоприменения данного закона и разъяснять его положения.

Главы субъектов

Согласно данному документу, в уставе региона может быть установлено, как будет называться его руководитель, за исключением использования слов "президент" и "Российская Федерация".

Норму в процессе рассмотрения инициативы попробовали изменить депутаты от Татарстана, но поддержки не получили. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников пояснил, что такой порядок установлен еще в 2010 году, "и основная часть субъектов эту норму выполняет". Татарстан остается единственным субъектом РФ, где руководитель именуется президентом.Закон также предусматривает, что наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ устанавливаются Конституцией, уставом и законами субъекта с учетом его исторических, национальных и иных традиций.

Отставки

Инициатива также изменяет механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом РФ, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта РФ иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор.

Согласно закону, после отрешения главы региона от должности президентом бывший губернатор в течение пяти лет не сможет занимать такую должность ни в одном регионе.

Закон предусматривает, что и руководители регионов смогут обращаться в представительный орган муниципального образования с инициативой об отставке его главы.

Сроки полномочий

В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд.

Закон исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Законодательные собрания субъектов РФ после вступления в силу закона будут самостоятельно определять число сроков полномочий губернаторов. При этом документ предусматривает, что срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет.

Парламенты

Закон отдельной статьей унифицирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму. Также инициатива предусматривает возможность дистанционной работы для Заксобраний; допускается полупрофессиональная основа деятельности их депутатов.

Закон по предложению спикеров Госдумы Вячеслава Володина и Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также глав профильных комитетов обеих палат парламента Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса допускает возможность 30-дневной рассылки проектов законов в регионы для получения отзывов.

Первоначальное положение проекта закона предусматривает 15-дневную рассылку, что вызвало бурную критику у представителей субъектов РФ.

"Мы согласились, что в качестве общего правила можно установить срок рассылки законопроектов в регионы для получения отзывов 30 дней, но регламентом Госдумы в случае необходимости может быть предусмотрено и 15 дней", - отметил Крашенинников.

Закон предусматривает, что депутаты Госдумы и сенаторы получат право выступать на заседаниях Заксобраний регионов.

Так, указывается, что в заседаниях законодательного органа субъекта РФ "вправе участвовать, в том числе выступать, сенаторы Российской Федерации", представляющие в верхней палате парламента данный регион, "депутаты Государственной Думы, входившие в качестве кандидатов в региональную группу кандидатов федерального списка" или избранные от одномандатных округов конкретного региона.

Предусматривается, что порядок участия определит само Заксобрание.

Выборы

Закон позволит регионам полностью отказаться от голосования по партийным спискам на выборах в парламенты субъектов федерации. Сейчас существует ограничение - "не менее 25 процентов" депутатов в Заксобрания должны избираться по спискам, а остальные - по одномандатным округам. Этот барьер предлагается совсем убрать.

Помимо этого, документ закрепляет право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. В частности, региональный Минфин будет возглавлять чиновник, кандидатура которого согласовывается с Минфином РФ.

Закон о публичной власти был подготовлен для рассмотрения Госдумой Крашенинниковым и Клишасом.