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Минниханову жаль, что закон о публичной власти принят без учета мнения Татарстана

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Позиция парламента Татарстана не была в полной мере услышана при принятии закона о публичной власти в России, заявил президент республики Рустам Минниханов. Татарстан - единственный регион, руководитель которого называется президентом, новый закон такое название для глав регионов исключает.

"Закон принят. Мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах, - сказал Минниханов журналистам. - Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые как бы... Они присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга. Мне кажется, когда шла работа по изменению Конституции, была создана комиссия, много авторитетных людей было, и очень позитивно вся эта процедура прошла. А в части вот этого закона... Не только же наши депутаты там. Там 60 или 70 человек депутатов проголосовали. Хотя, если бы тот же Клишас (сенатор Андрей Клишас, один из авторов законопроекта - ИФ) приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая".

Закон о единой системе публичной власти в регионах подписан президентом. Закон снимает ограничение губернаторства двумя сроками подряд, а также запрещает использовать в названиях должностей руководителей регионов слова "президент" и "Российская Федерация".

Норму в процессе рассмотрения инициативы попробовали изменить депутаты от Татарстана, но поддержки не получили. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников объяснял, что такой порядок установлен еще в 2010 году, "и основная часть субъектов эту норму выполняет".

Рустам Минниханов Татарстан Андрей Клишас Павел Крашенинников

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