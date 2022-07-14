Парламент Татарстана продолжит называть главу региона президентом до изменения Конституции

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Госсовет Татарстана в своих нормативных актах продолжит именовать высшее должностное лицо республики президентом, пока это наименование остается в Конституции региона, заявил на брифинге спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин.

12 июля были опубликованы распоряжение и указ президента Владимира Путина о том, что должность высшего должностного лица Татарстана Рустама Минниханова в официальных документах теперь именуется как "Глава Республики Татарстан".

Распоряжение признало утратившим силу распоряжение от января 2020 года о президиуме Госсовета и содержало указание "позицию Минниханов Р.Н. - президент Республики Татарстан (...) заменить позицией следующего содержания: Минниханов Р.Н. - глава республики Татарстан, председатель комиссии Госсовета РФ (...)".

В указе Путина в том числе вносились изменения в состав Госсовета, и среди прочих поручений в документе содержалось следующее: "наименование должности Минниханова Р.Н. изложить в следующей редакции: "Глава Республики Татарстан".

В пресс-службе Госсовета Татарстана тогда отметили, что, в соответствии с федеральным законом поправки в Конституцию республики, в том числе о наименовании должности руководителя региона, должны быть приняты до конца 2022 года, и парламент работает над ними в плановом режиме.

На этом же брифинге Мухаметшин также сообщил, что может быть пересмотрено положение Конституции Татарстана, которое запрещает президенту республики находиться в должности более двух сроков подряд.

"Решение по этому вопросу будет приниматься парламентом республики", - сказал спикер, отвечая на вопрос, следует ли отменить подобный запрет, если это теперь позволяет сделать федеральный закон.

По его словам, идея отменить ограничение по числу сроков нахождения в должности высшего должностного лица региона не лишена оснований.

"Почему ограничивать человека, если он успешен, работает, к нему нет претензий у его избирателей, у народа, который за него голосовал? И мы должны почему-то ограничивать, боясь, что зная об этом ограничении за полгода до истечения этого срока он снизит обороты своей деятельности? Может такое быть? Мне кажется, мы не должны этого допускать. Люди посчитают незаслуженным такой подход", - сказал спикер.

"Речь не идет о пожизненном сроке - человек, который приступил к такой ответственной работе, за один-два срока набирает авторитет и опыт. Мы (депутаты - ИФ) исходим из опыта и из практики, думаем, что мы постараемся не сделать ошибок, когда подойдет время (принять решение - ИФ)", - отметил он.

По действующей редакции Конституции Татарстана, президент республики не может быть избран на эту должность более двух сроков подряд. Принятый в декабре 2021 года закон о единой системе публичной власти в РФ разрешил законодательным собраниям регионов самостоятельно определять число сроков нахождения в должности высшего должностного лица.