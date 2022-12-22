На авианосце "Адмирал Кузнецов" ликвидировали локальное задымление

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На ремонтируемом в Мурманске авианосце "Адмирал Кузнецов" в четверг произошло локальное задымление, ущерба и пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы АО "Центр судоремонта "Звёздочка" Андрей Мирошников.

"22 декабря в одном из помещений ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошло локальное задымление. Аварийной партией корабля и сотрудниками специальных служб оно было оперативно ликвидировано", - сказал он.

"Ущерба кораблю не нанесено. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины случившегося будут установлены в результате проверки", - сказал Мирошников.

История "Адмирала Кузнецова"

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца был заключен в апреле 2018 года. Предполагалось, что корабль получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полетные системы и системы связи, также планировался дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу корабля.

В декабре 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар, по предварительным данным, в ходе сварочных работ. Огонь тушили сутки. Погибли два человека, пострадали еще 14. Глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов заявлял "Интерфаксу", что пожар нанес авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей.

В июне 2020 года Рахманов говорил, что авианосец вернется в состав Военно-морского флота после ремонта в 2022 году. В ноябре 2022 года Рахманов сообщил, что ремонт авианесущего крейсера идет по графику. В августе Рахманов сказал, что крейсер после ремонта должны передать ВМФ в 2024 году и корабль прослужит не менее четверти века.