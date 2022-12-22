Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:38

На авианосце "Адмирал Кузнецов" ликвидировали локальное задымление

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - На ремонтируемом в Мурманске авианосце "Адмирал Кузнецов" в четверг произошло локальное задымление, ущерба и пострадавших нет, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы АО "Центр судоремонта "Звёздочка" Андрей Мирошников.

"22 декабря в одном из помещений ТАВКР "Адмирал Кузнецов" произошло локальное задымление. Аварийной партией корабля и сотрудниками специальных служб оно было оперативно ликвидировано", - сказал он.

"Ущерба кораблю не нанесено. Пострадавших в результате инцидента нет. Причины случившегося будут установлены в результате проверки", - сказал Мирошников.

В РоссииНа авианосце "Адмирал Кузнецов" произошло возгораниеЧитать подробнее

История "Адмирала Кузнецова"

Тяжелый авианесущий крейсер был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. Корабль может нести свыше 50 летательных аппаратов.

"Адмирал Кузнецов" в феврале 2017 года вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, в ходе которого впервые в истории ВМФ было осуществлено боевое применение палубных истребителей Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. По официальным данным, "Адмирал Кузнецов" потерял во время похода два палубных истребителя. Аварии произошли при заходе на посадку, летчики катапультировались.

Госконтракт с центром судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца был заключен в апреле 2018 года. Предполагалось, что корабль получит морской вариант комплекса противовоздушной обороны "Панцирь", новые котлы, насосы и новые полетные системы и системы связи, также планировался дополнительный ремонт главных турбин энергоустановки.

В ночь на 30 октября 2018 года один из крупнейших плавучих доков в мире ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе (микрорайон Росляково, Мурманск) при выходе из него "Адмирала Кузнецова". В результате аварии один из кранов плавдока упал на палубу корабля.

В декабре 2019 года на авианосце "Адмирал Кузнецов", который находился на ремонте на заводе в Мурманске, произошел пожар, по предварительным данным, в ходе сварочных работ. Огонь тушили сутки. Погибли два человека, пострадали еще 14. Глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов заявлял "Интерфаксу", что пожар нанес авианосцу ущерб в размере 500 млн рублей.

В июне 2020 года Рахманов говорил, что авианосец вернется в состав Военно-морского флота после ремонта в 2022 году. В ноябре 2022 года Рахманов сообщил, что ремонт авианесущего крейсера идет по графику. В августе Рахманов сказал, что крейсер после ремонта должны передать ВМФ в 2024 году и корабль прослужит не менее четверти века.

Адмирал Кузнецов Мурманск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Работать на новогодних каникулах будет каждый пятый россиянин

Кремль обнародует ответные меры по потолку цен на нефть и газ, как только документ будет готов

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

ЦБ продаст "Открытие" группе ВТБ за 340 млрд рублей

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Комитет Госсовета Татарстана рекомендовал отозвать проект закона о "главе" республики

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

Принят закон об обязанности служб заказа такси давать ФСБ доступ к базам данных

"Диасофт" и "Интерфакс" разработали совместное решение для автоматизации проверки клиентов и контрагентов банков

Газ в Европе подешевел на фоне оттепели, выработка ветрогенерации снизилась

Военная операция на Украине

Рогозин ждет операцию после ранения

Рогозин ждет операцию после ранения

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

На "Мосбирже" курс доллара превысил 72 рубля

Что случилось этой ночью: четверг, 22 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });