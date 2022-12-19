В МИД сообщили о попытках решить проблему с запретом пролета через Иорданию

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация и МИД прилагают активные усилия, чтобы урегулировать проблему, связанную с запретом для российских самолетов пролетать через воздушное пространство Иордании, сообщила представитель министерства Мария Захарова. Ее ответ опубликован на сайте МИД.

"При этом исходим из того, что Иордания является дружественным России государством, и не рассматриваем принятое в Аммане решение как политически мотивированное и направленное против интересов нашей страны, - уточнила Захарова. - Рассчитываем, что нам удастся снять возникшие у партнеров озабоченности в отношении безопасности отечественных воздушных судов, которые имеют все необходимые документы для осуществления транзитных рейсов через воздушное пространство Иордании, в том числе страховые полисы, выданные согласно рекомендациям ИКАО".

"Россия в полной мере выполняет свои обязательства в сфере безопасности полетов в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и межправительственного соглашения о воздушном сообщении, заключенного между Россией и Иорданией в 2009 года", - добавила представитель МИД.

15 декабря авиакомпания iFly не смогла выполнить шесть запланированных рейсов из Москвы на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно из-за запрета российским самолетам пролетать через воздушное пространство Иордании. Запрет был вызван вопросами, которые возникли у Аммана к страховому покрытию. Захарова высказала мнение, что ограничения были введены под давлением со стороны Еврокомиссии.

iFly предложила Росавиации разрешить ей осуществить перелеты через Сирию. Росавиация сочла полеты над Сирией небезопасными. Российским перевозчикам запрещено летать над Сирией с 2013 года.

Авиакомпания iFly, которая не может летать и над Турцией, объявила о приостановке полетов до 19 декабря.