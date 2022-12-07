Россия за 11 месяцев увеличила производство шампанского на четверть

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В январе-ноябре 2022 года российские виноделы увеличили выпуск тихих вин на 10,8% в годовом измерении, до 30,2 млн дал, сообщает Росалкогольрегулирование. Выпуск игристых вин и шампанского лидирует в этом секторе: рост производства в годовом выражении составил 25,4%, до 14,1 млн дал.

Фруктовых (плодовых) вин за 11 месяцев было выпущено 9,8 млн дал (на уровне прошлого года), ликерных - 949,4 тысячи дал против 173,4 тысячи дал годом ранее.

Слабоалкогольных напитков в январе-ноябре произведено 17,1 млн дал, на 28,6% больше, чем годом ранее.

Коньячные заводы выпустили 8,1 млн дал продукции (рост на 13,4%). Всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов выработано 103,5 млн дал (на 9,7% больше).

Производство водки за 11 месяцев составило 75,5 млн декалитров (дал) водки, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Всего за 11 месяцев российская алкогольная отрасль произвела 179,7 млн дал продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 9,7% больше, чем год назад.

В ноябре производство алкоголя сохранилось на уровне октября - 20,9 млн дал. Производство водки по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 3,9%, до 8,5 млн дал, коньяка - увеличилось на 6,9%, до 903,3 тысячи дал, вина - на 0,3%, до 3,2 млн дал, шампанских и игристых вин - на 3,5%, до 2,4 млн дал.

Слабоалкогольных напитков в ноябре произведено 1,8 млн дал (на 8,6% меньше, чем в октябре).