ФСБ сообщила о задержании в трех регионах РФ лиц, сотрудничавших с украинскими силовиками

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ РФ сообщила о задержании в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области россиян, готовивших теракты по заданию украинских спецслужб и передававших Украине секретные сведения.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории ряда субъектов Российской Федерации пресечена преступная деятельность граждан России и Украины, оказывавших содействие Службе безопасности и Вооруженным силам Украины", - сообщила спецслужба.

По ее данным, задержания прошли в Пермском крае, Еврейской автономной области, Ростовской области.

Задержанные подозреваются в подготовке терактов и диверсий, сборе и передаче Украине секретных сведений. А один из них, по информации ФСБ, передал украинской стороне "данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники, в результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО "Хаймарс".

"Следственным подразделением ФСБ России в отношении вышеуказанных лиц возбуждены уголовные дела по ст. 275 ("государственная измена в форме шпионажа", "государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства") и ст. 276 ("шпионаж") Уголовного кодекса Российской Федерации", - заявили в ФСБ.

Там сообщили, что на территории Пермского края была разоблачена агентурная группа СБУ из числа граждан России Дмитрия Стрелкова, Михаила Соколова и Алексея Гашева, "в задачи которой входили подготовка, проведение терактов и диверсий на территории России".

"Организатором деятельности группы являлся Стрелков - активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка "Национал социализм/Белая власть" (запрещена в РФ), который в 2019 г., уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремисткой направленности, выехал на Украину, где был завербован СБУ. Используя свой круг общения в российских националистических ячейках, привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы", - отметили в ФСБ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что "указанные лица, действуя по заданию СБУ, осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий в отношении социально значимых объектов и инфраструктуры Перми, а также оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе", сообщила спецслужба.

В Еврейской автономной области был задержан житель Биробиджана Валерий Качин, который "действуя по заданию украинской спецслужбы, осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры Еврейской автономной области".

Качин был задержан при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды ВСУ.

"В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил Российской Федерации. Оперативники установили, что волгоградец прибыл на территорию Ростовской области с целью пересечь государственную границу и вступить в Вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях против Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

Также в Ростовской области задержан гражданин РФ и Украины Владислав Понамарев, "привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству".

"Установлено, что Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники", - заявили в спецслужбе.

По ходатайству следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Стрелков объявлен во всероссийский, федеральный и межгосударственный розыск", - сообщили в ФСБ.