Матвиенко заявила об отсутствии в повестке темы второй волны мобилизации

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Темы второй волны мобилизации нет в повестке, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Вы хорошо слушали высказывание на этот счет президента РФ, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. И я вам честно скажу как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне: эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась, ее сегодня нет вообще в повестке", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что разговоры о проведении дополнительной мобилизации в России не имеют смысла, в этом сейчас нет необходимости. "Половина из всех мобилизованных граждан не находится в группировке вообще, они до сих пор находятся на полигонах и в учебных центрах министерства обороны, где проходят дополнительную подготовку (...) это так называемый боевой резерв (...) В этих условиях разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла. Необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой", - сказал Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека.

По его словам, из 300 тыс. мобилизованных только 150 тыс. находятся в зоне проведения специальной военной операции, из них 77 тыс. - непосредственно в боевых подразделениях, а остальные выполняют функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку.

9 декабря Путин заявил, что факторов для возобновления частичной мобилизации на сегодняшний день нет.

14 декабря уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что ей продолжают поступать жалобы по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она "де-факто" завершена. "Мы сегодня по вопросам мобилизации, несмотря на то, что она уже завершена, по крайней мере де-факто, получаем много обращений (...) и, конечно, это очень тяжелая тема", - сказала Москалькова на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Частичная мобилизация в РФ

Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу говорил, что нужно было призвать 300 тысяч человек.

28 октября министр сообщил президенту, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется", в войска призваны 300 тысяч человек, новых заданий не планируется.

31 октября Минобороны объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. 1 ноября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, ссылаясь на заключение правового управления администрации президента, заявил, что президентский указ о завершении мобилизации не нужен, она завершилась и так.