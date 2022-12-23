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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Шойгу прибыл в Ижевск, где проинспектирует завод "Калашников"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, где проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса, сообщила пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

"В частности, он проинспектирует производственные мощности предприятия концерна "Калашников", - сказала Марковская.

Она напомнила, что предприятие выпускает высокоточные боеприпасы и стрелковое вооружение.

Калашников" (входит в "Ростех") - российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.

Минобороны РФ Сергей Шойгу Калашников
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