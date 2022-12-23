Туроператоры добиваются согласования альтернативных маршрутов полетов в Египет

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский попросил Минэкономразвития помочь согласовать альтернативные маршруты полетов из России в Египет для российских авиакомпаний либо увеличить квоты иностранных перевозчиков на этом направлении, сообщила пресс-служба РСТ.

Уманский направил соответствующее письмо министру экономического развития Максиму Решетникову.

Он попросил по возможности оперативно согласовать такие маршруты с учетом мнения Минобороны, МИД и Росавиации. Также он предложил при наличии технической возможности увеличить квоты российских авиакомпаний на воздушные перевозки между Россией и курортами Египта, а если у них нет провозных мощностей, расширить квоты иностранных авиаперевозчиков.

Уманский считает, что нужно не позднее 26 декабря провести оперативное совещание для выработки экстренных мер, направленных на нормализацию турпотоков между Россией и Египтом, с участием представителей Минэкономразвития, Минобороны, МИД, Минтранса, Росавиации, заинтересованных авиакомпаний и туроператоров.

Авиакомпания IFly с 15 декабря не может летать в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из-за запрета властей Иордании пролетать над территорией королевства. Перевозчик просил Росавиацию разрешить летать через Сирию, но не получил такого разрешения. Сейчас Сейчас полеты IFly отменены до 24 декабря включительно.

По информации туроператора TEZ TOUR, который выступал заказчиком программы, к вечеру четверга с египетских курортов было вывезено 6 тысяч российских туристов, остаются в Хургаде и Шарм-аль-Шейхе 900 человек. Все они размещены в отелях и обеспечены питаниям. Тем, чьи туры были отменены из-за остановки полетов, туроператор обещает вернуть деньги.