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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:17

За превышение квоты выбросов предложено взимать 1000 рублей за тонну СО2

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития внесло в правительство проект постановления о ставке платы за превышение квоты выбросов парниковых газов в рамках проведения "Сахалинского эксперимента". "Интерфакс" ознакомился с этим документом.

С участников эксперимента предлагается взыскивать в региональные бюджеты по 1 тысяче рублей за каждую сверхнормативную тонну СО2-эквивалента, говорится в проекте. Предложенное постановление должно вступить в силу 1 марта 2023 года и действовать до конца 2028 года.

Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов в ответ на запрос "Интерфакса" отметил, что плата за превышение квот начнет взиматься с 2024 года только в Сахалинской области, во всех остальных регионах - начиная с 2025 года.

"Размер ставки определен исходя из международного опыта с учетом особенностей начального этапа. На начальной стадии развития систем квотирования в других странах штраф за превышение квоты в 3-10 раз превышал рыночную стоимость тонны выбросов на регулируемых рынках. Помимо международного опыта мы провели модельные расчеты эффектов для компаний в разных случаях превышения квот. Предлагаемая ставка делает квотирование значимым фактором для принятия инвестиционных решений по модернизации производств. Это еще один аргумент в пользу вложений на технологическое обновление и энергоэффективность против уплаты штрафа", - добавил первый заместитель министра.

16 февраля Госдума приняла в третьем чтении закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов на Сахалине. Он должен начаться 1 сентября 2022 года и продлится до 31 декабря 2028 года, присоединиться к нему могут и другие регионы.

На федеральном уровне закон о национальной системе торговли углеродными выбросами был принят летом 2021 года. Он вводит обязательную отчетность для ряда компаний о выбросах парниковых газов, создает контуры национальной системы торговли углеродными выбросами, однако не предполагает штрафов и не прописывает целевой показатель сокращения выбросов.

Минэкономразвития Сахалинский эксперимент Сахалин Илья Торосов
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